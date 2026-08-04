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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى : تطوير مطار القاهرة جعل إنهاء الإجراءات أسرع من مواني ألمانيا الجوية

أحمد موسى
أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالتطور الذي يشهده مطار القاهرة الدولي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن مستوى الخدمات وسرعة إنهاء إجراءات السفر شهدا تحسنًا ملحوظًا، إلى جانب تطور الخدمات المقدمة على متن رحلات مصر للطيران، بما يواكب المعايير العالمية.

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن شركة مصر للطيران تقدم حاليًا خدمات متميزة للمسافرين، مشيرًا إلى أن مستوى الضيافة والوجبات على متن الطائرات أصبح يضاهي ما تقدمه كبرى شركات الطيران العالمية.

وأوضح موسى أن مطار القاهرة شهد نقلة كبيرة في سرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول، مؤكدًا أن المسافر أصبح يغادر المطار في وقت قياسي، لافتًا إلى أن إجراءات الخروج من مطار القاهرة أصبحت أسرع من بعض المطارات في ألمانيا.

وأضاف أن السلطات في عدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا، تُخضع المسافرين لإجراءات تدقيق موسعة، تشمل الاستفسار عن مكان الإقامة ومدة الزيارة، في إطار تشديد الرقابة على دخول الزائرين.

وأشار إلى أن مطار القاهرة أصبح قادرًا على استقبال أربع طائرات في توقيت واحد، مع تشغيل أكثر من مسار لإنهاء الإجراءات، وهو ما ساهم في تقليص زمن الخروج إلى نحو 30 دقيقة، بعدما كان يستغرق سابقًا ما بين ساعة وساعة ونصف.

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير الخدمات داخل مطار القاهرة يعكس جهود الدولة للارتقاء بقطاع الطيران المدني، وتحسين تجربة السفر للمواطنين والزائرين.

أحمد موسى مطار القاهرة تطوير المطار

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