الغندور يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا .. وجماهير الزمالك تحسم موقفها

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات ملف مستقبل البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، مؤكدا أن جماهير القلعة البيضاء ترفض بشكل قاطع فكرة التفريط في اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل أهميته الفنية الكبيرة داخل الفريق.

وكتب الغندور عبر فيسبوك:جمهور الزمالك رافض تماما بيع خوان بيزيرا و لكن القرار عند مجلس الإدارة،ننتظر لنري.

وفي نفس السياق شهدت الساعات الأخيرة انفراجة كبيرة في أزمة خوان بيزيرا بعدما أنهت إدارة الزمالك جميع الالتزامات المالية المتعلقة باللاعب.

وقامت الإدارة بتحويل مبلغ 125 ألف دولار إلى محامي اللاعب كما أرسلت تذاكر السفر الخاصة به تمهيدًا لوصوله إلى القاهرة والانضمام إلى معسكر الفريق المقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان بيزيرا قد رفض العودة خلال الفترة الماضية واشترط تسوية مستحقات محاميه قبل استئناف أي تواصل مع مسؤولي الزمالك وهو ما تسبب في غيابه عن بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.