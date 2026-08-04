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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد تسوية أزمة المتأخرات .. هل ينجو الزمالك من فخ رحيل بيزيرا؟

بيزيرا
بيزيرا
محمود أحمد

طوى نادي الزمالك صفحة الأزمة التي عطلت انضمام البرازيلي خوان بيزيرا إلى فترة الإعداد للموسم الجديد لكنه في الوقت نفسه بعث برسالة واضحة إلى اللاعب وكل الأندية المهتمة بخدماته: الرحيل ليس مستحيلًا لكنه لن يكون بأي ثمن.

فبعد أيام من الجدل حول مستحقات اللاعب ومحاميه تحركت إدارة القلعة البيضاء لإنهاء الملف ماليًا وإداريًا قبل أن تبدأ مرحلة جديدة عنوانها الحفاظ على حقوق النادي وعدم تكرار الأخطاء التي كلفته خسارة عدد من نجومه في السنوات الماضية.

نهاية الأزمة.. وعودة مرتقبة إلى القاهرة

شهدت الساعات الأخيرة انفراجة كبيرة في أزمة خوان بيزيرا بعدما أنهت إدارة الزمالك جميع الالتزامات المالية المتعلقة باللاعب.

وقامت الإدارة بتحويل مبلغ 125 ألف دولار إلى محامي اللاعب كما أرسلت تذاكر السفر الخاصة به تمهيدًا لوصوله إلى القاهرة والانضمام إلى معسكر الفريق المقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان بيزيرا قد رفض العودة خلال الفترة الماضية واشترط تسوية مستحقات محاميه قبل استئناف أي تواصل مع مسؤولي الزمالك وهو ما تسبب في غيابه عن بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومع إنهاء الأزمة بات اللاعب قريبًا من الانتظام في تدريبات الفريق ليضع حدًا لحالة الجدل التي أحاطت بمستقبله خلال الأيام الماضية.

حقيقة عرض شباب الأهلي

في خضم الأزمة انتشرت أنباء عن تلقي اللاعب عرضًا رسميًا من شباب الأهلي الإماراتي ما فتح الباب أمام التكهنات بإمكانية رحيله قبل بداية الموسم.

إلا أن الإعلامي أحمد شوبير نفى هذه الأنباء مؤكدًا أن الزمالك لم يتلق أي عرض رسمي من النادي الإماراتي أو من أي نادٍ آخر للتعاقد مع بيزيرا وبذلك تبقى جميع الأحاديث المتداولة في إطار الاهتمام أو الاستفسارات غير الرسمية دون أن تتحول إلى مفاوضات فعلية.

الزمالك يحدد قواعد الرحيل

ورغم تمسك الزمالك باستمرار اللاعب فإن الإدارة لا تغلق الباب أمام فكرة رحيله مستقبلًا لكنها وضعت شرطًا واضحًا لا يمكن تجاوزه.

فبحسب التصريحات الأخيرة أبلغ مسؤولو النادي اللاعب أنه في حال رغبته في خوض تجربة جديدة فعليه إحضار عرض يتناسب مع قيمته الفنية والسوقية ويحقق الفائدة للنادي.

وترى الإدارة أن بيزيرا تطور بشكل كبير منذ انضمامه إلى الزمالك وأصبح يتمتع بقيمة فنية وتسويقية أعلى كثيرًا مما كان عليه قبل ارتداء القميص الأبيض وبالتالي فإن أي انتقال يجب أن يعكس هذه المكانة.

درس "زيزو" حاضر في القرار

أحد أبرز الدوافع وراء موقف الزمالك يتمثل في رغبة الإدارة في عدم تكرار السيناريو الذي عاشه النادي في ملف أحمد سيد "زيزو".

فالإدارة الحالية تؤكد أنها تعلمت من التجارب السابقة ولن تسمح بخروج أي لاعب مؤثر دون تحقيق الاستفادة الفنية أو المالية المناسبة.

ولهذا جاء موقفها من بيزيرا واضحًا؛ لا مانع من الرحيل لكن وفقًا لشروط النادي وليس تحت ضغط الأزمات أو العروض غير المناسبة.

ماذا ينتظر بيزيرا؟

من المنتظر أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة على أن يلتحق مباشرة بمعسكر الزمالك استعدادًا للموسم الجديد.

وسيخضع لبرنامج بدني وفني لتعويض فترة الغياب قبل أن يبدأ الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال في تجهيزه للمباريات الرسمية.

وتأمل الإدارة أن يسهم انتهاء الأزمة في إعادة تركيز اللاعب داخل الملعب بعيدًا عن الملفات المالية والإدارية التي سيطرت على المشهد خلال الأسابيع الماضية.

موسم لا يقبل الأخطاء

يدخل الزمالك الموسم الجديد بطموحات كبيرة في ظل مشاركته في أربع بطولات هي الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر وكأس السوبر المصري.

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