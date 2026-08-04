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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف : برنامج إسعافات أولية للعاملين بمسجد الحسين بالتعاون مع الهلال الأحمر

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أ ش أ

واصلت وزارة الأوقاف جهودها في تطوير منظومة الخدمات المقدمة بمسجد الإمام الحسين، من خلال تنفيذ برنامج تدريبي في دعم الحياة الأساسي والإسعافات الأولية للعاملين وفريق التشغيل، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري ومؤسسة «مساجد» للتطوير، بما يسهم في تعزيز جاهزية العاملين للتعامل مع الحالات الطارئة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لرواد المسجد.

ويأتي هذا البرنامج استكمالًا لجهود تطوير المسجد، عقب الانتهاء من أعمال التطوير وتجديد الفرش، التي افتتحها الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بحضور الدكتور إبراهيم صابر - محافظ القاهرة، ونخبة من القيادات الدينية والتنفيذية، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بالعناية بمساجد آل بيت النبي ﷺ، والارتقاء بالخدمات المقدمة لروادها.

وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المهارات الأساسية في مجال الإسعافات الأولية ودعم الحياة، شملت أسس التقييم الأولي للمصاب، وإنعاش القلب والرئتين (CPR)، والتدريب على استخدام جهاز إزالة الرجفان القلبي الآلي (AED)، إلى جانب كيفية التعامل مع حالات انسداد مجرى الهواء، ومشكلات التنفس، والأزمات القلبية، والسكتات الدماغية، والصدمة، ونوبات السكري، والتشنجات، والإغماء.

كما تناول التدريب أساليب التعامل السليم مع الجروح، والنزيف، والحروق، والكسور، وحالات التسمم، والعض واللسعات واللدغات، إضافة إلى حالات الإجهاد الحراري والتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة أو البرودة الشديدة، بما يمكن العاملين من تقديم الإسعافات الأولية بصورة صحيحة إلى حين وصول الفرق الطبية المتخصصة.

ويأتي هذا التدريب في إطار استكمال منظومة التطوير والارتقاء بالخدمات داخل المسجد، بما يجمع بين تطوير بيئة المسجد، وتأهيل الكوادر القائمة على خدمة بيوت الله، وبما يليق بمكانة مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، وما يستقبله من أعداد كبيرة من المصلين والزائرين على مدار العام.

وزارة الأوقاف منظومة مسجد الإمام الحسين الإسعافات

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