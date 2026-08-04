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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء المساء بعد صلاة العصر للرزق.. أفضل الأدعية المستجابة لفتح أبواب الخير والبركة

دعاء المساء بعد صلاة العصر
دعاء المساء بعد صلاة العصر
أحمد سعيد

يعد دعاء المساء بعد صلاة العصر للرزق من أكثر الأدعية التي يحرص المسلمون على ترديدها لطلب البركة وسعة الرزق وتيسير الأمور، إذ يُستحب الإكثار من ذكر الله والدعاء في كل وقت، خاصة مع دخول وقت المساء، حيث يبحث كثيرون عن أفضل دعاء المساء للرزق، وأدعية بعد صلاة العصر، ودعاء الرزق المستجاب، لما للدعاء من أثر عظيم في طمأنينة القلب واستجلاب الخير، مع اليقين بأن الرزق بيد الله وحده، وأن الدعاء عبادة عظيمة أمر الله بها ووعد بالإجابة.

دعاء المساء بعد صلاة العصر للرزق مكتوب

يفضل للمسلم قبل القيام من جلسة صلاة العصر أن يداوم على دعاء المساء للرزق بعد الصلاة بإخلاص وحضور للقلب فهما أعظم أسباب استجابة الدعاء وخير ما يدعو به الداعي:

  1. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
  2. اللهم ارزقني من واسع فضلك، وبارك لي في مالي وأهلي وعملي.
  3. رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير.
  4. اللهم افتح لي أبواب رزقك ورحمتك وبركاتك.

أفضل الأدعية النبوية لجلب الرزق

  • اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك في جوف هذا الليل المبارك أن تقضي حاجتي، وتفرج كربتي، وتيسر أمري، اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقضِ لي ما في قلبي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، واكتب لي الخير حيث كان، واصرف عني كل سوء، واجعل لي من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ومن كل بلاء عافية.
  • اللهم إن كانت حاجتي عندك قريبة فقربها، وإن كانت بعيدة فقربها بقدرتك، وإن كانت مستحيلة في نظري فهي عليك هينة، يا رب لا تردني خائبًا، ولا تحرمني لذة الإجابة، وارزقني ما أتمنى عاجلًا غير آجل، إنك على كل شيء قدير.

أذكار المساء التي تحفظ المسلم

من أفضل ما يستعين به المؤمن إلى جانب دعاء المساء هو أن يتلو أذكار المساء فهي سبب في حفظ النفس لتحصينها من العين الحاسدة ويجب أن يردد المؤمن الأدعية التالية:

  1. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم أحفظنا من كل شر وسوء وغدر بلطفك يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف ربي لا تكلني لأحد غيرك فإنك القادر الذي لا يقدر عليك. 
  2. اللهم لا ملجأ لي غيرك فأنت ربي وعليك أتوكل وبك أستعين فارحمني آمنت بالله العلي العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت، واعتصمت بالعروة الوثقي لا انفصام لها والله سميع مجيب (مائة مرة) يا حَـيُّ يا قَيّـومُ بِـرَحْمَـتِكِ أَسْتَـغـيث، أَصْلِـحْ لي شَـأْنـي كُلَّـه، وَلا تَكِلـني إِلى نَفْـسي طَـرْفَةَ عَـين لا إلهَ إلاّ اللّهُ وحْـدَهُ لا شَـريكَ لهُ.
  3. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أن تصرف عنّي كل عين، وتعافيني من كل حسد ومن آيات تحصين النفس من العين قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ* فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

آداب الدعاء التي تعين على الإجابة

من آداب الدعاء التي يجب أن يراعيها المؤمن في دعاء المساء ما يلي:  

  • إخلاص النية لله -عز وجل-.
  • التيقن بإجابة الدعاء، والثقة في الدعاء.
  • عدم الاستعجال في إجابة الدعاء.
  • الخشوع أثناء الدعاء.
  • تجنب الدعاء على الأهل، والولد، والنفس، والمال.
  • الامتناع عن تكلف السجع في الدعاء.
  • الإكثار من الأعمال الصالحة.
  • أن يكون المشرب، والمأكل حلالا.
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