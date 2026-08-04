إيرفي رينارد مديرا فنيا لمنتخب كوت ديفوار

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم تعيين المدرب الفرنسي إيرفي رينارد مديرًا فنيًا لمنتخب كوت ديفوار، ليتولى قيادة "الأفيال" خلال المرحلة المقبلة، استعدادًا للاستحقاقات القارية والدولية.

ويعود رينارد إلى الساحة الأفريقية من جديد، بعدما سبق له تحقيق نجاحات كبيرة في القارة، حيث توج بلقب كأس الأمم الأفريقية مرتين، الأولى مع منتخب زامبيا عام 2012، والثانية مع منتخب كوت ديفوار عام 2015.

ويأمل الاتحاد الإيفواري في أن يسهم رينارد، صاحب الخبرات الكبيرة، في إعادة المنتخب إلى منصات التتويج، وقيادته لتحقيق نتائج مميزة في التصفيات والبطولات المقبلة، مستفيدًا من معرفته الجيدة بكرة القدم الأفريقية وإمكانات المنتخب الإيفواري.

ويمثل تعيين رينارد خطوة مهمة في مشروع الاتحاد الإيفواري لإعادة بناء المنتخب، مع الاعتماد على مدرب يمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات على المستويين الأفريقي والدولي.