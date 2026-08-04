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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو : تقدم في المحادثات بشأن مضيق هرمز دون التوصل إلى اتفاق نهائي

روبيو
روبيو
أ ش أ

 قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن المحادثات الجارية مع إيران وسلطنة عُمان بشأن زيادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أحرزت تقدما، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي.

وأكد روبيو، في تصريحات بثتها شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تشارك في المفاوضات الجارية بين سلطنة عُمان وإيران، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي يتمثل في التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف: "إنهاء البرنامج النووي الإيراني هو الاتفاق النهائي الذي نسعى إليه، لكن الاتفاق الأكثر إلحاحا حاليا هو المتعلق بمضيق هرمز"، موضحًا أن السفن لا تزال تعبر المضيق، وأن شحنات النفط مستمرة في المرور، مؤكدا أن المضيق لا يزال مفتوحا أمام الملاحة.

وأشار إلى أن هناك محادثات ومفاوضات تشارك فيها الولايات المتحدة بين سلطنة عُمان وإيران، بهدف تمكين مزيد من السفن من العبور بأمان على المدى القصير، تمهيدًا لإجراء محادثات أطول أمدا بشأن إنهاء البرنامج النووي الإيراني.

وزير الخارجية الأمريكي المحادثات الجارية إيران

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