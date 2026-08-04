رسميا.. هيرفي رينارد يعود لقيادة كوت ديفوار بعد 11 عامًا من لقب أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، اليوم، تعيين الفرنسي هيرفي رينارد مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، خلفًا للمدرب إيمرسي فاي، الذي انتهى تعاقده مع الاتحاد بنهاية شهر يوليو الماضي.

وأكد الاتحاد الإيفواري، في بيان رسمي، أن التعاقد مع رينارد يأتي ضمن خطة تطوير المنتخب الوطني والحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، مع مواصلة المنافسة على الألقاب القارية والظهور القوي على الساحة الدولية.

ويمثل تعيين رينارد عودة جديدة إلى منتخب “الأفيال”، بعدما سبق له قيادة كوت ديفوار للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2015، ليعود بعد أكثر من عقد لاستكمال مشواره مع المنتخب الذي حقق معه أحد أبرز إنجازاته التدريبية.

وأوضح البيان أن المدرب الفرنسي سيقود المنتخب خلال الاستحقاقات المقبلة، مستفيدًا من خبرته الكبيرة في الكرة الأفريقية ومعرفته الكاملة بكرة القدم الإيفوارية، بما يسهم في مواصلة تطوير أداء المنتخب الأول.

ومن المنتظر أن يصل رينارد إلى العاصمة أبيدجان خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء مهامه رسميًا، على أن يعقد الاتحاد مؤتمرًا صحفيًا لاحقًا لتقديمه لوسائل الإعلام والجماهير.

واختتم الاتحاد الإيفواري بيانه بتوجيه التهنئة للمدرب الفرنسي، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة، مؤكدًا ثقته في قدرته على قيادة المنتخب لتحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.