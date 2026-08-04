تحديد منافس مصر في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد للناشئات

خسر منتخب الصين لكرة اليد للناشئات أمام نظيره المجري بنتيجة 36–41، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الرئيسي لبطولة العالم تحت 18 عامًا، المقامة حاليًا في رومانيا.

وبهذه النتيجة، أنهى المنتخب الصيني الدور الرئيسي في وصافة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب المجري، المتصدر برصيد 5 نقاط، ليضرب موعدًا مع منتخب مصر، متصدر المجموعة الأولى، في مواجهة مرتقبة بدور الثمانية.

وكان منتخب مصر قد واصل عروضه القوية في البطولة، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب الدنمارك بنتيجة 23-22.

ويتطلع منتخب ناشئات الفراعنة إلى تخطي عقبة الصين من أجل بلوغ الدور نصف النهائي، وتحقيق أفضل إنجاز في تاريخ كرة اليد النسائية المصرية على مستوى بطولات العالم.

يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 عامًا تأهل إلى نهائيات بطولة العالم، بعدما توج بطلاً لأفريقيا تحت 17 عامًا العام الماضي.