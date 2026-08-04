سلمان خليل يفتتح الموسم بلقب كراتشي للإسكواش بعد الفوز على بطل باكستان

استهل البطل المصري سلمان خليل مشواره في الموسم الجديد للاسكواش 2026-2027 بأفضل طريقة ممكنة، بعدما توج بلقب بطولة كراتشي الدولية في باكستان، عقب فوزه على صاحب الأرض نصير إقبال في المباراة النهائية.

ونجح سلمان خليل في حسم اللقاء بثلاثة أشواط دون رد، بعدما قدم أداءً قويًا أمام الجماهير الباكستانية، وجاءت نتائج الأشواط: 14-12، 11-3، 13-11، ليحصد أول ألقابه في الموسم الجديد للمحترفين.

ويعد لقب كراتشي أولى بطولات الموسم الجديد، الذي انطلق رسميًا خلال الفترة من 31 يوليو حتى 4 أغسطس، ليمنح البطل المصري دفعة معنوية قوية قبل الاستحقاقات المقبلة.

ومن المنتظر أن تتجه أنظار عشاق اللعبة إلى بطولة العالم للاسكواش، التي أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين إقامتها في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 27 مارس إلى 4 أبريل 2027، بمشاركة نخبة نجوم العالم.

وكان اللاعبون المصريون قد فرضوا هيمنتهم على جوائز رابطة اللاعبين المحترفين في الموسم الماضي، بعدما توجت نور الشربيني بجائزة أفضل روح رياضية على مستوى السيدات، بينما نال كريم عبد الجواد الجائزة ذاتها على مستوى الرجال، تقديرًا لدورهما في دعم اللاعبين الصاعدين والتزامهما بالروح الرياضية طوال الموسم.