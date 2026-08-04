الطاقة الذرية : انقطاع جديد لإمدادات الكهرباء لمحطة زاباروجيا بأوكرانيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعرض محطة زاباروجيا للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا لانقطاع مؤقت جديد في إمدادات الكهرباء الخارجية، هو الرابع والعشرون منذ اندلاع الصراع، ما استدعى تشغيل مولدات الديزل الاحتياطية لتوفير الكهرباء بعد فقدان الاتصال بخط الكهرباء الوحيد المتاح للمحطة “فيروسبلافنا-1” خلال فترة بعد الظهر.

وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الانقطاع، رغم قصر مدته، عكس مجددًا هشاشة اتصال المحطة بشبكة الكهرباء، مشيرًا إلى أن نصف حالات فقدان الكهرباء التي تعرضت لها المحطة سُجلت منذ منتصف أبريل الماضي، وهو ما يبرز تزايد المخاطر المرتبطة باستقرار إمدادات الطاقة للموقع.

وأضاف جروسي أن سبب انقطاع التيار الكهربائي الخارجي لم يُعرف بعد، مؤكدًا أن الوكالة تواصل متابعة تطورات الوضع في المحطة عن كثب.

وتعد محطة زابوريجيا النووية هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وتقع في جنوب شرق أوكرانيا، وتخضع للسيطرة الروسية منذ مارس 2022، وتضم 6 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية تبلغ 5.7 جيجاوات.