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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بـ 1500 جنيه .. خبر سار من الإسكان بشأن وحدات سكنية جديدة للإيجار

وحدات سكنية
وحدات سكنية
هاني حسين

كشف عمرو خطاب مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمتحدث باسم الوزارة، تفاصيل استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح ١٥ ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار بعددٍ من المحافظات والمدن اللجديدة.

وقال عمرو خطاب في  مداخلة هاتفية على قناة " الحياة"، :" الدولة تعمل على تنويع مصادر الإسكان وأنواع الإسكان ومراعاة جميع الفئات العمرية وشرائح المجتمع ".

وتابع عمرو خطاب :"  نحن بصدد نوعين من الإيجار وخلال هذا الشهر سيكون هناك طرحين لنوعين من الإيجار وهو إيجار في 15 الف وحدة سكنية وخلال الشهر  الجاري هيئة المجتمعات العمرانية سوف تطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك".

وأكمل عمرو خطاب :"  الـ 15 ألف وحدة سكنية ستكون بنظام الإيجار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد  في المحافظات والمدن الجديدة بمساحات ما بين 75 و90 متر ".

وتابع عمرو خطاب :" الوحدات السكنية  المطروحة متواجدة في مشروعات بها تنمية شاملة ومرافق بجوار الخدمات والمواصلات "، مضيفا:" الوحدات السكنية مبنية بالفعل وجاهزة للإستلام والتخصيص ويتم تسليم الوحدات السكنية متشطبة بالكامل للمواطن وجاهزة للسكن ".

وأكمل عمرو خطاب :"  المواطن يقدم يثبت أن السن لا يزيد عن 35 عاما وما يثبت الدخل الشهري وإيجار الوحدة لا يزيد عن 25 % من الدخل الشهري  والقيمة الإيجارية تبدأ من 1500 جنيه ". 

الإيجار الإسكان اخبار التوك شو مصر وحدات سكنية

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