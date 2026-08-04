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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل يعود أكرم توفيق للأهلي؟.. إعلامي قطري يرد ويحسم الجدل

اكرم توفيق
اكرم توفيق
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

حسم صفوت عبد الحليم، صحفي قناة الكأس القطرية، الجدل المثار بشأن مستقبل أكرم توفيق، مؤكدًا استمرار اللاعب ضمن صفوف نادي الشمال القطري، نافيًا صحة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول عودته إلى النادي الأهلي.

وقال صفوت عبد الحليم، في تصريحات، إن أكرم توفيق مستمر مع نادي الشمال القطري، ولا صحة لما يتم تداوله بشأن عودته إلى الأهلي، ليغلق باب التكهنات حول مستقبل لاعب وسط الفريق.

وفي سياق آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يخوض ثالث مبارياته الودية أمام بترول أسيوط يوم 5 أغسطس، قبل السفر مباشرة إلى إسبانيا للدخول في المعسكر الخارجي.

ويتضمن معسكر الأهلي في إسبانيا برنامجًا تدريبيًا مكثفًا إلى جانب عدد من المباريات الودية، يسعى خلالها الجهاز الفني إلى رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة والعناصر المنضمة حديثًا، والوصول إلى أفضل جاهزية قبل انطلاق الموسم.

ويختتم الأهلي معسكره الإعدادي بمواجهة ودية قوية أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس، في اختبار فني مهم يمنح الجهاز الفني فرصة أخيرة لتقييم مستوى اللاعبين والاستقرار على التشكيل الأساسي قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

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