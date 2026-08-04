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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحتفي بذكرى مرور 25 عامًا على احتفالية التتويج بلقب نادي القرن

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

احتفل النادي الأهلي بمرور 25 عامًا على احتفالية التتويج بلقب "نادي القرن" في قارة إفريقيا عن القرن العشرين، مستعيدًا واحدة من أبرز الليالي في تاريخ القلعة الحمراء.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع "فيسبوك" صورة من مواجهة الأهلي وريال مدريد، التي أُقيمت ضمن احتفالات التتويج، وعلّقت عليها قائلة: "25 عامًا على احتفالية التتويج بلقب نادي القرن. 4 أغسطس 2001.. الأهلي نادي القرن الإفريقي يفوز على ريال مدريد نادي القرن الأوروبي بهدف دون مقابل.. في ليلة تاريخية على استاد القاهرة".

وكان الأهلي قد تُوج رسميًا بلقب نادي القرن الإفريقي، وتسلم الرئيس التاريخي للنادي، صالح سليم، الجائزة في 22 مايو 2001 بمدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، تقديرًا لكونه النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية خلال القرن العشرين.

وشهدت احتفالية 4 أغسطس 2001 إقامة مباراة تاريخية بين الأهلي وريال مدريد على استاد القاهرة الدولي، نجح خلالها المارد الأحمر في تحقيق الفوز بهدف دون رد، في مباراة لا تزال محفورة في ذاكرة جماهير النادي كواحدة من أعظم الليالي الكروية في تاريخه.

الأهلي التتويج بلقب نادي القرن إفريقيا مواجهة الأهلي وريال مدريد

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