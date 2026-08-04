قبل السفر إلى إسبانيا .. تصريح مثير من طارق السيد عن قائمة الأهلي

أثار طارق السيد، نجم الزمالك السابق، حالة من الجدل بعدما كشف عن موقف الثنائي محمد علي بن رمضان ومحمد شريف من قائمة الأهلي للموسم الجديد.

وكتب طارق السيد، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "آخر كلام.. بن رمضان ومحمد شريف خارج قائمة الأهلي للموسم الجديد."، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل أو أسباب هذا الطرح.

في المقابل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يخوض معسكرًا خارجيًا في إسبانيا خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس الجاري، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق الموسم.

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام بترول أسيوط يوم 5 أغسطس، قبل السفر مباشرة إلى إسبانيا، حيث يتضمن المعسكر تدريبات مكثفة وعددًا من المباريات الودية، بهدف رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة، والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية.

ويختتم الأهلي معسكره بمواجهة ودية قوية أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس، في بروفة أخيرة قبل انطلاق المنافسات الرسمية، يسعى خلالها الجهاز الفني للاستقرار على التشكيل الأساسي وملامح الفريق للموسم الجديد.