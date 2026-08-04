قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ..متى يعود الطلاب للمدارس؟|التعليم تحسم الجدل
عاصفة تهز عرش إنفانتينو.. تمرد داخل فيفا وتحركات لسحب الثقة قبل الانتخابات| تفاصيل
صرف معاشات أغسطس لـ10.3 مليون مستفيد.. الخدمات الجديدة المقدمة من التأمينات الاجتماعية
جنرال موتورز تخسر رهانها على Apple CarPlay في سياراتها
الأهلي يوقع اتفاقية رعاية مع شركة مياه لمدة 4 سنوات
الأولمبياد الخاص المصري يطلق مركز التدريب الرياضي للاعبين كبار السن في ثلاث محافظات
حسين لبيب يشكر سفير الإمارات ويؤكد: نتطلع لتعزيز التعاون الرياضي العربي
لا تتوقف.. غارات من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الخزانة: أمريكا وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز اليوم أو غدا
حمزة عبد الكريم يقنع برشلونة.. ويغير حسابات النادي في الميركاتو
تأكيدا لصدى البلد.. خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام إلى 225 درجة في الجيزة
صعود أم هبوط جديد؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل السفر إلى إسبانيا .. تصريح مثير من طارق السيد عن قائمة الأهلي

طارق السيد
طارق السيد
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أثار طارق السيد، نجم الزمالك السابق، حالة من الجدل بعدما كشف عن موقف الثنائي محمد علي بن رمضان ومحمد شريف من قائمة الأهلي للموسم الجديد.

وكتب طارق السيد، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "آخر كلام.. بن رمضان ومحمد شريف خارج قائمة الأهلي للموسم الجديد."، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل أو أسباب هذا الطرح.

في المقابل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يخوض معسكرًا خارجيًا في إسبانيا خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس الجاري، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق الموسم.

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام بترول أسيوط يوم 5 أغسطس، قبل السفر مباشرة إلى إسبانيا، حيث يتضمن المعسكر تدريبات مكثفة وعددًا من المباريات الودية، بهدف رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة، والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية.

ويختتم الأهلي معسكره بمواجهة ودية قوية أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس، في بروفة أخيرة قبل انطلاق المنافسات الرسمية، يسعى خلالها الجهاز الفني للاستقرار على التشكيل الأساسي وملامح الفريق للموسم الجديد.

طارق السيد الزمالك محمد علي بن رمضان محمد شريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

الزلزال

بعد زلزال أمس.. هل نشهد توابع وهزات ارتدادية قادمة؟

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟.. احترس منها والزم هذه الأمور

الخبز السياحي والفينو

بالزيادات الرسمية والأوزان الجديدة.. أسعار الخبز السياحي والفينو بعد قرار التموين أغسطس 2026

أرشيفية

العثور على جثماني مصريين ضمن ضحايا حادث غرق مركب للهجرة في طبرق الليبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على القاضى المزيف

ترشيحاتنا

المصيف

أول ما تدخل الشاليه.. افعل هذه الأشياء فورًا لحماية أسرتك

انشقاق الأرض

هل تنشق الأرض أثناء الزلزال .. إليك الإجابة

الجلاش بالبسطرمة

طريقة عمل الجلاش بالبسطرمة في الفرن

بالصور

5 أطعمة تساعد على توازن الهرمونات للنساء

اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

شاهد أغرب سيارة في العالم.. تسير على الأقدام بدلا من العجلات

سيارة أدريان روشكا
سيارة أدريان روشكا
سيارة أدريان روشكا

منها الصداع والدوخة.. 7 علامات صامتة لنقص الحديد عند النساء

7 علامات صامتة لنقص الحديد عند النساء
7 علامات صامتة لنقص الحديد عند النساء
7 علامات صامتة لنقص الحديد عند النساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد