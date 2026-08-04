وزير الخزانة الأمريكي: نتوقع أن تستقر أسعار الطاقة وتعود إلى الانخفاض

أكد وزير الخزانة الأمريكي، أنه من المتوقع أن تستقر أسعار الطاقة وتعود إلى الانخفاض، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال وزير الخزانة الأمريكي: "شاهدنا عددا لا بأس به من السفن تغادر ميناء هرمز حتى الآن".

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي:" قد نتوصل غدا إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز".

وفي وقت سابق، أفادت قناة “العربية” السعودية اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادرها، بأنه من المتوقع صدور إعلان رسمي خلال ساعات أو غدا بشأن ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية.

كما زعمت القناة أن المفاوضات جارية على قدم وساق في هذا الشأن، وأن تقدماً ملحوظاً قد أحرز. وحتى الآن، لم يؤكد أي مصدر مستقل آخر هذا التقرير.

يأتي هذا التقرير في ظل تقارير حديثة تفيد بأن إيران وسلطنة عمان تحرزان تقدماً في خطة لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية الاستراتيجية في العالم، والذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية.