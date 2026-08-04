الغندور يثير الجدل بشأن غياب بانزا وبيزيرا وعبد الله السعيد عن تدريبات الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تأخر انضمام بعض صفقات نادي الزمالك الجديدة لتدريبات الفريق الأول، رغم مرور أكثر من شهرين ونصف على بداية فترة الإعداد.

وكتب الغندور عبر حسابه على "فيسبوك": "مش فاهم ازاي فريق الزمالك حاصل علي اكثر من شهرين ونص ولسه بعض اللاعبين لم تنضم للفريق مثل شيكو بانزا وخوان بيزيرا والكابتن عبد الله السعيد هو فيه كده".

وتأتي تساؤلات الغندور في ظل استعدادات الزمالك للموسم الجديد.

وتواصل أزمة إيقاف قيد نادي الزمالك إلقاء ظلالها على استعدادات الفريق، إذ يرتبط قرار إيقاف القيد بثلاث قضايا، منها قضيتان تتعلقان بمستحقات مالية، إلى جانب عقوبة تأديبية.

وتتمثل القضيتان الماليتان في نزاع مع نادي اتحاد طنجة المغربي بشأن مستحقات صفقة اللاعب عبدالحميد معالي، وأخرى مع نادي آيك السويدي تتعلق بمستحقات انتقال عمر فرج.

ويواجه الزمالك عقوبة تأديبية بإيقاف القيد لمدة فترتي تسجيل، وهي عقوبة مستقلة وغير مرتبطة بسداد أي مستحقات مالية.