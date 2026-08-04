وفد من الزمالك يزور سفير الإمارات بالقاهرة لتعزيز التعاون الرياضي

أجرى وفد من نادي الزمالك زيارة إلى حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، صباح اليوم، في إطار تعزيز العلاقات والتواصل المشترك.

وضم وفد نادي الزمالك كلًا من حسين لبيب، رئيس النادي، والدكتور حسام المندوه، أمين صندوق النادي، وهاني برزي، عضو مجلس الإدارة.

وتم عقد جلسة بين السفير حمد عبيد الزعابي مع وفد الزمالك، وتم خلال الجلسة التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي، وحرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجال الرياضي.

وأبدى الزعابي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الرياضة المصرية، مشيدًا بتاريخ نادي الزمالك العريق ومكانته الكبيرة على الساحة الرياضية.

وأشاد السفير الإماراتي بالدور الكبير الذي قامت به جماهير الزمالك طوال الموسم الماضي، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري المميز والدعم المتواصل للفريق شكلا ملحمة رائعة لفتت أنظار الجميع، وعكست الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النادي العريق.