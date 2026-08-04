شيكابالا يوجه رسالة وداع مؤثرة لسيف الدين الجزيري بعد رحيله عن الزمالك

نشر محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، رسالة وداع إلى زميله التونسي سيف الدين الجزيري، عقب إعلان رحيله رسميًا عن القلعة البيضاء، وذلك عبر خاصية "ستوري" على حسابه بموقع إنستجرام.

الزمالك

وشارك شيكابالا صورة للجزيري مرفقة بقلب أحمر، في لفتة تعكس تقديره للمهاجم التونسي بعد نهاية مشواره مع الفريق، الذي استمر لمدة ستة مواسم حقق خلالها عدة بطولات بقميص الزمالك.

وكان الزمالك قد أعلن إنهاء التعاقد مع سيف الدين الجزيري بالتراضي، فيما وجّه اللاعب رسالة شكر ووداع لجماهير النادي، مؤكدًا امتنانه لكل لحظة قضاها داخل القلعة البيضاء