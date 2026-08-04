الجميع يترقب الصدامات الكبرى.. كاف يعلن تفاصيل قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأفريقية الخميس المقبل إلى مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة، لمتابعة مراسم سحب قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد 2026-2027 والتي سترسم ملامح بداية المشوار القاري للأندية المشاركة.

وحدد الاتحاد الأفريقي يوم 6 أغسطس موعدا لإجراء القرعتين حيث تنطلق أولا قرعة بطولة كأس الكونفدرالية في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة على أن تُقام قرعة دوري أبطال أفريقيا في الثالثة عصرا وسط حالة من الترقب لمعرفة المواجهات الأولى في البطولتين.

وسيتيح "كاف" متابعة مراسم القرعة مباشرة عبر قناة CAF TV على منصة يوتيوب ليتمكن عشاق الكرة الأفريقية من متابعة الحدث لحظة بلحظة.

ووفقا للائحة البطولة تقام الأدوار التمهيدية وحتى دور الـ32 بنظام الذهاب والإياب وخروج المغلوب بينما تستمر الأدوار الإقصائية من ربع النهائي وحتى النهائي بالنظام ذاته مع تطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض.

ويقام دور الـ16 بنظام المجموعات حيث يتم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات تضم كل منها أربعة أندية ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

ويدخل صن داونز الجنوب أفريقي الموسم الجديد بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، فيما يحمل اتحاد العاصمة الجزائري لقب كأس الكونفدرالية بعد تتويجهما بالنسخة الماضية.

ترقب مصري

وتترقب الكرة المصرية نتائج القرعة في ظل مشاركة الزمالك وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا بينما يخوض الأهلي وزد منافسات كأس الكونفدرالية أملا في تقديم مشوار قوي والمنافسة على الألقاب القارية.

وتنتظر الأندية المصرية التعرف على منافسيها في الدور التمهيدي استعدادا لانطلاق رحلة جديدة نحو المنافسة على التتويج واعتلاء منصات الكرة الأفريقية.