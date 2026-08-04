زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب بيزا الإيطالية

ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم /الثلاثاء/، مدينة بيزا الشهيرة بإقليم توسكانا الإيطالي.

وذكر المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين - في بيان - أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات، وكان مركزه على بعد 7 كيلومترات من مدينة بيزا.. وشعر به سكان فلورنسا، حيث نزل العديد إلى الشوارع، وتم إخلاء مبنى البلدية مؤقتا.

ومن جهتها، أشارت إدارة الحماية المدنية الإيطالية إلى أن التحقيقات الأولية، التي أجريت في أعقاب الهزة الأرضية، لم تكشف عن أي أضرار للأشخاص أو في الممتلكات.

كما تم تعليق خدمات السكك الحديدية مؤقتا كإجراء احترازي لإجراء فحوصات فنية عقب الهزة الأرضية، وشهدت القطارات فائقة السرعة والقطارات الإقليمية تأخيرات.