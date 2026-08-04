مدير عام ميناء بيروت: المرفأ من أكبر الموانئ في قطاع الخدمات اللوجستية

قال مروان النفي، مدير عام مرفأ بيروت، إن الذكرى السادسة لانفجار المرفأ تبقى الحدث الأبرز، لما خلفته من خسائر بشرية، بينها موظفون في إدارة المرفأ، إلى جانب مئات الضحايا الذين سقطوا في العاصمة اللبنانية.

وأضاف النفي خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مجلس الإدارة الجديد باشر، منذ توليه مهامه، تنفيذ خطة لإعادة تأهيل المرفأ، شملت إزالة الردم والآليات المتضررة ومخلفات الانفجار، بالتنسيق مع إدارة الجمارك والجهات المختصة، تمهيدًا لإعادة تفعيل جميع مرافقه.

وأوضح أن مرفأ بيروت يستعيد تدريجيًا دوره المحوري في قطاع النقل والخدمات اللوجستية على البحر المتوسط، مؤكدًا أن العمل مستمر لتعزيز موقعه كمركز إقليمي يربط الممرات البحرية بالأسواق الداخلية في لبنان والمنطقة.