صدمة لعشاق ون بلس.. هواتف رائدة خارج حسابات التحديث الجديد تماما

أكدت شركة ون بلس أن التحديث الرئيسي القادم لنظام التشغيل لأجهزتها سيأتي بواجهة ColorOS 17 بدلاً من OxygenOS 17. ومن المتوقع أن يبدأ طرح التحديث في الأسابيع القادمة، ولكن لسوء الحظ، لن يصل التحديث إلى العديد من أجهزة ون بلس.

كان تحديث OxygenOS 16، المبني على نظام Android 16، آخر ترقية رئيسية للعديد من أجهزة OnePlus، وبالتالي، فهي غير مؤهلة للحصول على ترقيات رئيسية مستقبلية، بما في ذلك ColorOS 17.

وتشمل القائمة هواتف رائدة مثل OnePlus 11R و10R و10 Pro، بالإضافة إلى بعض هواتف سلسلة Nord.



أجهزة OnePlus غير المؤهلة لتحديث ColorOS 17



تم إعداد هذه القائمة بعد مراجعة دقيقة لسياسة تحديث البرامج لكل جهاز من أجهزة OnePlus، وبالتالي يجب أن تكون دقيقة.

هواتف ون بلس الرائدة

ون بلس 11 آر

ون بلس 10 آر

ون بلس 10 تي

ون بلس 10 برو



سلسلة OnePlus Nord

ون بلس نورد 3

ون بلس نورد سي إي 4

ون بلس نورد سي إي 4 لايت

سلسلة أجهزة OnePlus اللوحية

جهاز لوحي من ون بلس

ون بلس باد جو



للحفاظ على القائمة قصيرة وذات صلة، يمكنك تضمين أجهزة OnePlus التي تلقت تحديث OxygenOS 16 ولكنها غير مؤهلة لتحديث ColorOS 17.

إذا كان جهاز OnePlus الخاص بك مدرجًا في القائمة السابقة، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير في الترقية.

سيستمر الجهاز في تلقي التحديثات الأمنية لفترة من الوقت، لكنه لن يتمكن من الوصول إلى أحدث الميزات والتحسينات البصرية وقدرات الذكاء الاصطناعي التي تأتي مع التحديثات الرئيسية.

تتوفر في السوق هواتف OnePlus الرائدة ، بالإضافة إلى بعض هواتف Nord. هذا يعني أنك لست بحاجة إلى دفع مبلغ إضافي للحصول على دعم برمجي طويل الأمد.

انقر هنا للاطلاع على القائمة الكاملة لهواتف OnePlus التي تعد بأربعة تحديثات رئيسية لنظام Android.