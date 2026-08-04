شاحن متنقل وهاتف في نفس الوقت| كل ما تريد معرفته عن وحش بوكو الجديد

أعلنت شركة بوكو، التابعة لشركة شاومي ، اليوم عن هاتفها الذكي الجديد بوكو إم 8 باور ويتميز الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير، تدّعي بوكو أنها تدوم حتى ثلاثة أيام.

قد تتوقع أن تجعل بطارية بسعة 8000 مللي أمبير الهاتف ثقيلاً، لكن بوكو حافظت على تصميم نحيف بشكلٍ مدهش.

يعد الغطاء الخلفي مصنوع من البلاستيك، مع شريط كاميرا عريض يمتد على عرض الهاتف ويضم فتحتين دائريتين للكاميرا والفلاش، بالإضافة إلى شعار بوكو. على الرغم من سعة البطارية الكبيرة، يبلغ سمك الهاتف 8.4 ملم فقط ويزن حوالي 220 غرامًا.



مواصفات باوربنك بوكو إم 8



في المقدمة، ستحصل على لوحة AMOLED بحجم 6.9 بوصة بدقة FHD+ تعمل بتردد 120 هرتز، مع ذروة سطوع تصل إلى 1800 شمعة/م² وتقنية التعتيم PWM بتردد 960 هرتز لتخفيف إجهاد العين في الإضاءة المنخفضة.

وتزعم شركة بوكو أيضاً أن الشاشة تغطي نطاق ألوان DCI-P3 بالكامل. وتغطيها طبقة من زجاج Gorilla Glass 7i، كما يتمتع الهاتف بحماية IP65 ضد الغبار ورذاذ الماء الخفيف.



يحتوي الهاتف على معالج سنابدراجون 4 من الجيل الرابع، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X، وذاكرة تخزين UFS 2.2. كما يدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط، ويمكنه أيضاً شحن الأجهزة الأخرى عكسياً بقدرة 22.5 واط.

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي. تدعم كلتا الكاميرتين تسجيل فيديو بدقة 1080p. أما من ناحية البرمجيات، فيأتي الهاتف بنظام HyperOS 3 المبني على نظام Android 16، وتعد شركة Poco بتوفير تحديثات نظام التشغيل لمدة أربع سنوات، وتحديثات أمنية لمدة ست سنوات. كما يتضمن الهاتف منفذ الأشعة تحت الحمراء، وأدوات ذكاء اصطناعي مثل ميزة "البحث الدائري".

السعر والتوافر



يبدأ سعر هاتف Poco M8 Power من 24,999 روبية هندية لنسخة 6 جيجابايت/128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر نسخة 8 جيجابايت/128 جيجابايت 27,999 روبية هندية. وتقدم Poco أيضًا عروضًا بنكية بقيمة 3,000 روبية هندية إضافية لجذب المشترين. يبدأ البيع في 7 أغسطس 2026، حصريًا عبر موقع Flipkart.