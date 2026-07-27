وحش البطارية القادم.. بوكو تكشف رسميا عن Poco M8 Power

بدأت شركة بوكو بالكشف عن المواصفات الرئيسية لهاتف بوكو إم 8 باور. من المقرر إطلاق نسخة باور الشهر المقبل، لتكون أحدث إضافة إلى سلسلة إم 8، التي تضم بالفعل بوكو إم 8، وإم 8 برو، وإم 8 إس. إليك التفاصيل الأولى للهاتف التي أكدتها الشركة رسميًا.

موعد إطلاق هاتف Poco M8 Power



أكدت شركة بوكو أن هاتف M8 Power سيُطرح في الأسواق الهندية يوم 4 أغسطس، وسيُباع عبر موقع Flipkart. وكما يظهر في الإعلان التشويقي الرسمي، سيحتوي إصدار Power على بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير، تدّعي الشركة أنها قادرة على توفير ما يصل إلى ثلاثة أيام من الاستخدام بشحنة واحدة.

يتميز هاتف M8 Power بشاشة AMOLED في واجهته الأمامية ، مع العلم أن حجم الشاشة ومواصفاتها الأخرى لم تُؤكد بعد. ويؤكد الإعلان التشويقي أيضًا توفر الهاتف باللون البرتقالي. ويحتوي على وحدة كاميرا بارزة تضم مستشعرات الكاميرا وفلاش LED على الجانب الأيسر، بينما يقع الميكروفون وشعار "50MP AI Camera" وشعار Poco على الجانب الأيمن. أما باقي مواصفات الهاتف فلا تزال طي الكتمان.

ميزات هاتف Poco M8 Power

تشير تقارير سابقة إلى أن شركة بوكو تعمل أيضًا على هاتف ذكي آخر يُدعى بوكو X8 5G، والذي ترددت شائعات سابقًا عن إلغائه . من المتوقع أن يكون هذا الجهاز أقل سعرًا من بوكو X8 برو، الذي طُرح في وقت سابق من هذا العام. ويُعتقد أنه نسخة مُعاد تسميتها من ريدمي نوت 17 برو 5G، الذي أُطلق مؤخرًا في الصين. أما بالنسبة لبوكو M8 باور، فتشير الشائعات أيضًا إلى أنه نسخة مُعاد تسميتها من ريدمي نوت 17.