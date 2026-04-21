الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات ثورية.. بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

مواصفات هاتف بوكو سي 81
مواصفات هاتف بوكو سي 81
لمياء الياسين

تستعد شركة POCO لإطلاق هاتفين ذكيين جديدين من الفئة الاقتصادية يدعمان تقنية الجيل الرابع يوم 23 أبريل، وهما POCO C81 وPOCO C81X. 

سيحل هذان الجهازان محل POCO C71، وسيركزان بشكل أساسي على عمر البطارية والأداء اليومي الأساسي.

مواصفات هاتف بوكو سي 81

مواصفات هاتف بوكو سي 81

سيأتي هاتف POCO C81 ببطارية سعة 6300 مللي أمبير، أي أكبر بنسبة 20% من بطارية 5200 مللي أمبير المستخدمة في الطراز السابق. وعلى الرغم من البطارية الأكبر، تؤكد POCO أن الهاتف يحافظ على تصميمه النحيف نفسه. كما تدّعي الشركة أن البطارية تحتفظ بما يصل إلى 80% من سعتها بعد 1000 دورة شحن. 

يحتوي الهاتف أيضاً على وضع تحمل البرد، المصمم للحفاظ على أدائه بسلاسة في درجات الحرارة المنخفضة.

يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة 15 واط، ويأتي الشاحن مرفقًا في العلبة. كما يدعم الشحن السلكي العكسي بقدرة 7.5 واط، مما يتيح شحن أجهزة أخرى عند الحاجة. وبحسب الإعلانات التشويقية الرسمية، سيحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل.

ميزات هاتف بوكو سي 81

من حيث المواصفات التقنية، من المتوقع أن يأتي هاتف C81 بشاشة LCD عالية الدقة (HD+) مقاس 6.9 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز. ومن المرجح أن يعمل بمعالج UNISOC T7250 ونظام تشغيل Android 16 مع واجهة المستخدم Xiaomi HyperOS 3. وينصب التركيز هنا بوضوح على توفير وقت استخدام أطول للمهام الشائعة مثل المراسلة، والتواصل الاجتماعي، ومشاهدة الفيديوهات.

سيكون هاتف POCO C81X نسخةً أبسط قليلاً. سيحتوي على بطارية بسعة 5200 مللي أمبير، ولكنه سيحتفظ بنفس نظام الشحن مع شحن سلكي بقوة 15 واط وشحن عكسي بقوة 7.5 واط. كما أنه مصمم للحفاظ على 80% من صحة البطارية بعد 1000 دورة شحن. ومن المتوقع أيضاً إجراء تحسينات برمجية لإدارة التطبيقات التي تعمل في الخلفية.

سيتوفر كلا الهاتفين على موقع Flipkart بعد الإطلاق. وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل، بما في ذلك الأسعار، عند الإعلان الرسمي.

