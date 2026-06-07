قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026
قداسة البابا تواضروس يستقبل مجموعة خدمية من كنائس ناشڤيل بأمريكا
أحمد موسى: مصطفى شوبير تألق أمام البرازيل.. ورسائل ثقة من نجوم العالم قبل مواجهة بلجيكا
غداً بـ 6 أكتوبر.. مدبولي يفتتح خطوط إنتاج جديدة بمصنعين عالميين ويتفقد مصانع أخرى
ارتفاع حصيلة مصابي العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 20 شخصا
إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة
برشلونة يواجه أزمة جديدة تهدد أعمال تجديد ملعب كامب نو ومشروعات أخرى
في جولة تفقدية.. الرئيس السيسي يتابع سير الأعمال بالقيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة
ضياء السيد: مواجهة البرازيل كشفت عيوب منتخب مصر.. ومصطفى شوبير نجم المباراة
وزير النفط القطري يؤكد أهمية التنسيق بين الدول المنتجة لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية
خيال مريض.. هشام ماجد يشارك بوستر مسرحيته الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من المصانع إلى المترو.. هاني يونس يكشف كواليس جولة مدبولي بالإسكندرية ومشروعات التنمية الجديدة

هاني يونس
هاني يونس
محمد البدوي

تواصل الحكومة تنفيذ خططها التنموية في مختلف المحافظات؛ من خلال التوسع في المشروعات الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص العمل، ويعزز جودة الحياة للمواطنين.

متابعة معدلات التنفيذ 

وفي هذا الإطار، جاءت الجولة التفقدية التي أجراها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمحافظة الإسكندرية، والتي شملت عددًا من المشروعات الصناعية والسياحية والعمرانية، في إطار متابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع والتأكد من تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

توفير فرص التشغيل

وكشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن الدولة تضع أولوية كبيرة للمشروعات التي تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص التشغيل وجذب الاستثمارات.
 

الوقوف على معدلات التنفيذ

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء تفقد نحو 15 موقعًا مختلفًا داخل المحافظة، شملت مشروعات وأنشطة صناعية وسياحية وعمرانية، بهدف متابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ.
 

فرص عمل مباشرة 

وأشار يونس إلى أن عددًا من المصانع التي شملتها الجولة يوجه جزءًا كبيرًا من إنتاجه إلى التصدير الخارجي، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.
 

 الحد من التكدسات المرورية

وأضاف أن محافظة الإسكندرية شهدت تطورًا ملحوظًا في ملف البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن المشروعات الجديدة من الكباري والمحاور المرورية ساهمت في الحد من التكدسات المرورية التي كانت تمثل أحد أبرز التحديات داخل المحافظة.
 

مشروع مترو الإسكندرية

وأكد أن مشروع مترو الإسكندرية المرتقب سيمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي، حيث سيتكامل مع شبكة الطرق والمحاور الحديثة التي ضخت الدولة فيها استثمارات ضخمة، بما يساهم في تحسين حركة التنقل داخل عروس البحر المتوسط.
 

استخدام الطاقة النظيفة

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أوضح يونس أن صناعة ألواح الطاقة الشمسية كانت تعتمد في السابق على الاستيراد، إلا أن مصر نجحت خلال الفترة الأخيرة في توطين تصنيعها محليًا، وهو ما يدعم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة ويشجع المواطنين على الاعتماد عليها.
 

توافر الكتب المدرسية

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي يولي اهتمامًا خاصًا بملف التعليم خلال جولاته الميدانية، حيث يحرص على متابعة انتظام العملية التعليمية والاستفسار عن نسب الحضور والمناهج الدراسية وتوافر الكتب المدرسية داخل المدارس.

وأضاف أن رئيس الوزراء يحرص أيضًا على التواصل المباشر مع المواطنين والعاملين في المشروعات المختلفة، مستشهدًا بحواره مع العاملين في أحد مصانع النسيج خلال الجولة، حيث اطمأن على مستويات الدخل وظروف العمل، وأوضح أحد العاملين أن دخله الشهري يصل إلى نحو 11 ألف جنيه بعد إضافة الحوافز.
 

تحقيق كفاءة التشغيل

وشدد يونس على أن رئيس الحكومة أكد ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة سرقات الكهرباء، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الموارد وتحقيق كفاءة التشغيل.
 

الاستماع مباشرة إلى آراء المواطنين

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدكتور مصطفى مدبولي لا يكتفي بالزيارات المقررة ضمن جدول جولاته، بل يتوجه أحيانًا إلى مواقع غير مدرجة مسبقًا، للتأكد من مطابقة التقارير التي تصله مع الواقع الفعلي على الأرض والاستماع مباشرة إلى آراء المواطنين ومشكلاتهم.

مجلس الوزراء مشروع مترو الإسكندرية التكدسات المرورية التعليم مدبولي هاني يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

زيادة المعاشات 2026

رسمياً أول يوليو.. نسبة زيادة المعاشات السنوية2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

المعاشات

بزيادة 7%.. تفاصيل تعديلات «التأمينات والمعاشات» بعد تصديق الرئيس

المعاشات

حل المشاكل .. برلماني يزف أخبارا سارة لأصحاب المعاشات

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

أرشيفية

بعد استهداف بيروت.. حنظلة الإيرانية لسكان شمال إسرائيل: غادروا منازلكم فورا

زيادة كبيرة.. نص تعديلات قانون التأمينات والمعاشات بعد تصديق الرئيس السيسي

إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

الذهب

هل يجب رد الشبكة عند فسخ الخطوبة بسبب الإهانة؟.. أمين الفتوى يجيب

تربية الأبناء

حكم الحلف المتكرر على الأبناء بالعقاب.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء

ما حكم طهارة من أصابت ثوبه نجاسة ولا يعلم موضعها؟.. الإفتاء توضح

بالصور

وفاة الممثل البريطاني باتريك جودفري نجم Ever After عن عمر ناهز 93 عامًا

باتريك جودفري
باتريك جودفري
باتريك جودفري

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد