من المصانع إلى المترو.. هاني يونس يكشف كواليس جولة مدبولي بالإسكندرية ومشروعات التنمية الجديدة

تواصل الحكومة تنفيذ خططها التنموية في مختلف المحافظات؛ من خلال التوسع في المشروعات الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص العمل، ويعزز جودة الحياة للمواطنين.

متابعة معدلات التنفيذ

وفي هذا الإطار، جاءت الجولة التفقدية التي أجراها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمحافظة الإسكندرية، والتي شملت عددًا من المشروعات الصناعية والسياحية والعمرانية، في إطار متابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع والتأكد من تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

توفير فرص التشغيل

وكشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن الدولة تضع أولوية كبيرة للمشروعات التي تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص التشغيل وجذب الاستثمارات.



الوقوف على معدلات التنفيذ

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء تفقد نحو 15 موقعًا مختلفًا داخل المحافظة، شملت مشروعات وأنشطة صناعية وسياحية وعمرانية، بهدف متابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ.



فرص عمل مباشرة

وأشار يونس إلى أن عددًا من المصانع التي شملتها الجولة يوجه جزءًا كبيرًا من إنتاجه إلى التصدير الخارجي، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.



الحد من التكدسات المرورية

وأضاف أن محافظة الإسكندرية شهدت تطورًا ملحوظًا في ملف البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن المشروعات الجديدة من الكباري والمحاور المرورية ساهمت في الحد من التكدسات المرورية التي كانت تمثل أحد أبرز التحديات داخل المحافظة.



مشروع مترو الإسكندرية

وأكد أن مشروع مترو الإسكندرية المرتقب سيمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي، حيث سيتكامل مع شبكة الطرق والمحاور الحديثة التي ضخت الدولة فيها استثمارات ضخمة، بما يساهم في تحسين حركة التنقل داخل عروس البحر المتوسط.



استخدام الطاقة النظيفة

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أوضح يونس أن صناعة ألواح الطاقة الشمسية كانت تعتمد في السابق على الاستيراد، إلا أن مصر نجحت خلال الفترة الأخيرة في توطين تصنيعها محليًا، وهو ما يدعم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة ويشجع المواطنين على الاعتماد عليها.



توافر الكتب المدرسية

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي يولي اهتمامًا خاصًا بملف التعليم خلال جولاته الميدانية، حيث يحرص على متابعة انتظام العملية التعليمية والاستفسار عن نسب الحضور والمناهج الدراسية وتوافر الكتب المدرسية داخل المدارس.

وأضاف أن رئيس الوزراء يحرص أيضًا على التواصل المباشر مع المواطنين والعاملين في المشروعات المختلفة، مستشهدًا بحواره مع العاملين في أحد مصانع النسيج خلال الجولة، حيث اطمأن على مستويات الدخل وظروف العمل، وأوضح أحد العاملين أن دخله الشهري يصل إلى نحو 11 ألف جنيه بعد إضافة الحوافز.



تحقيق كفاءة التشغيل

وشدد يونس على أن رئيس الحكومة أكد ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة سرقات الكهرباء، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الموارد وتحقيق كفاءة التشغيل.



الاستماع مباشرة إلى آراء المواطنين

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدكتور مصطفى مدبولي لا يكتفي بالزيارات المقررة ضمن جدول جولاته، بل يتوجه أحيانًا إلى مواقع غير مدرجة مسبقًا، للتأكد من مطابقة التقارير التي تصله مع الواقع الفعلي على الأرض والاستماع مباشرة إلى آراء المواطنين ومشكلاتهم.