هاني يونس: المحاور والطرق الجديدة شريان رئيسي للتنمية وربط المدن والمشروعات القومية في الجمهورية الجديدة

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن مشروعات المحاور والطرق تمثل أحد أهم ركائز خطة الدولة للتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة “شرايين رئيسية” تربط بين مختلف المدن والمناطق الصناعية والعمرانية في الجمهورية الجديدة.

محاور حديثة ومتطورة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ شبكة محاور حديثة ومتطورة، تساهم في تسهيل حركة النقل وتقليل زمن الانتقال بين المحافظات، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي والصناعي والتجاري.

منظومة تنموية متكاملة

وأشار إلى أن هذه المحاور لا تُعد مجرد طرق مرورية، بل هي جزء أساسي من منظومة تنموية متكاملة تربط بين المدن الجديدة والمشروعات القومية والمناطق الصناعية، بما يعزز كفاءة البنية التحتية للدولة.

المشروعات القومية والجهات التنفيذية

وأضاف أن هيئة المشروعات القومية والجهات التنفيذية تعمل على تنفيذ عدد كبير من المحاور الحيوية في مختلف المحافظات، بما يواكب خطط التوسع العمراني والصناعي، ويخدم رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.



وشدد يونس على أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في البنية التحتية لمصر، وتسهم في دعم الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تحسين جودة الحياة للمواطنين.

حجم التطور الكبير في البنية

واختتم بأن ما يتم تنفيذه من شبكة طرق ومحاور حديثة يعكس حجم التطور الكبير في البنية التحتية للدولة، ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة حديثة تعتمد على التخطيط العلمي والتنمية المتكاملة.