أحمد موسى: الإسكندرية تتحول إلى قلعة صناعية.. ومصر تصنع لأول مرة مكونات القطارات والجرارات محليًا| بث مباشر

أكد الإعلامي أحمد موسى أن محافظة الإسكندرية تشهد طفرة صناعية كبيرة، وذلك في ضوء الجولة التفقدية التي أجراها رئيس مجلس الوزراء بعدد من المشروعات والمصانع بمدينة برج العرب، بمشاركة الفريق كامل الوزير وزير النقل.

المنطقة الصناعية بالإسكندرية

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، إن الجولة كشفت حجم التطور الذي تشهده المنطقة الصناعية بالإسكندرية، مشيرًا إلى وجود العديد من المصانع المتخصصة في صناعة النسيج والملابس الجاهزة، والتي يوجَّه نحو 50% من إنتاجها للتصدير إلى الأسواق العالمية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، بينما يتم طرح النسبة المتبقية في السوق المحلية.

صناعات متقدمة مرتبطة بقطاع النقل

وأضاف أن من أبرز المشروعات التي تم تفقدها مصانع شركة "ألستوم" الفرنسية العالمية بمدينة برج العرب، موضحًا أن الشركة قررت إنشاء مصنعين في مصر لتوطين صناعات متقدمة مرتبطة بقطاع النقل والسكك الحديدية، وهي صناعات كانت تعتمد الدولة في السابق على استيرادها من الخارج.

الاعتماد الكامل على الاستيراد

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، مؤكدًا أن مصر تتجه لأول مرة نحو تصنيع مكونات القطارات والجرارات ومستلزمات النقل الحديثة محليًا، بدلًا من الاعتماد الكامل على الاستيراد.

دعم الاقتصاد الوطني

وأوضح موسى أن ما يحدث على أرض الواقع يعكس نجاح الدولة في جذب الاستثمارات العالمية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، لافتًا إلى أن المصانع الجديدة ستسهم في توفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.

بناء قاعدة صناعية قوية

واختتم الإعلامي حديثه بالتأكيد على أن المشروعات التي تشهدها الإسكندرية اليوم تمثل نموذجًا واضحًا لجهود الدولة في بناء قاعدة صناعية قوية، تحقق الاكتفاء الذاتي وتدعم خطط التنمية والتصدير خلال السنوات المقبلة.