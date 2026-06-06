أحمد موسى: الدولة بتجري في تطوير منظومة الصحة وسيكون لدينا مستشفى عالمي بالعلمين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومختلف الخدمات الصحية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منظومة التامين الصحي الشامل تدخل محافظة المنيا والتي يبلغ عدد سكانها 7 مليون مواطن ".

واكمل الإعلامي احمد موسى :" الدولة تجهز مستشفيات المنيا ويتم تسليمها لهيئة الرعاية الصحية ولأول مرة تدخل محافظة كبيرة من حيث عدد السكان تدخل منظومة التامين الصحي الشامل ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الدولة بتجري في تطوير منظومة الصحة وسوف يكون لدينا مستشفى عالمية في العلمين الجديدة يتواجد بها مهبط طائرات ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي تابع اليوم آخر تطورات إنشاء مستشفى في رأس الحكمة "، مضيفا:" الرئيس السيسي تابع أخر مستجدات إنشاء مدينة النيل الطبية ".



