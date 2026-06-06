أحمد موسى : الدولة سوف تمنح الفئات الأولى بالرعاية أعلى قيمة في منظومة الدعم الجديدة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم تصنيف الأسر في منظومة التموين الجديدة إلى شرائح اجتماعية واقتصادية وفق محددات العدالة الاجتماعية وقواعد البيانات الحكومية المحدثة.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة تسعى للوصول إلى مستحقي الدعم في مختلف أنحاء الجمهورية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الدولة سوف تمنح الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا اعلى قيمة في المنظومة الجديدة ".



واكمل الإعلامي احمد موسى :" الشرائح الأقل احتياجا سوف يصل لهم الدعم بشكل متدرج والفئات المتوسطة

