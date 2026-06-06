أحمد موسى : سلاسل تجارية عالمية طلبت المشاركة في منظومة صرف السلع التموينية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تحدث مع وزير التموين عن منظومة الدعم النقدي والدعم العيني.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة عاملة حسابها على التضخم وارتفاع الأسعار في الموازنة الجديدة ".



واكمل الإعلامي احمد موسى :" محدش هياخد دعم كاش في إيده ولو نزل 180 مليار جنيه السوق يحصل تضخم هائل وكمان المواطن يقدر يشتري السلعة اللي هو محتاجها فقط ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" مفيش إجبار على شراء أي سلعة تموينية"، مضيفا:" وزير التموين أكد لي ان سلاسل تجارية عالمية طلبت من وزارة التموين أن تشارك في منظومة الدعم التمويني وسوف يشاركوا بالفعل ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لو انت معاك بطاقة تموينة مش هتكون عايز تروح المكتب التمويني للصرف وممكن تخش أي سلسلة تجارية وتصرف منها التموين ".

