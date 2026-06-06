قضايا صبري نخنوخ .. أحمد موسي يكشف أخطر ما جاء في بيان النيابة

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان النيابة العامة المصرية بشأن إلقاء القبض على صبري نخنوخ .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"النيابة العامة أصدرت أمرا بتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ وكل المقار التابعة له ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" التفتيش أسفر عنه ضبط وحدة تسجيل الكاميرات المبلغ بسرقتها وضبط بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وكمية من الذخيرة و5 أجهزة اتصال غير مرخص لها ".

وتابع أحمد موسى :" تم الكشف عن 10 قطع أثرية في منزل صبري نخنوخ وهذه قضية أخرى ويتم التحقيق مع نخوخ في عدة قضايا ".

وأضاف :" على مدار عملي لأكثر من 40 عاما نقدر نقول للرأي العام إن صبري نخنوخ تم اتهامه في أكثر من قضية "، مضيفا:" النيابة العامة أكدت أن فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني وإكراه على توقيع اوراق وحياة أسلحة وذخائر دون ترخيص ".