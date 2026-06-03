أحمد موسى: إزاي واحد معاه عربية بكام مليون ياخد دعم.. ده أكيد بره الدعم

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع وزير التموين لمتابعة منظومة الدعم ومظلة الحماية .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء تابع ملف تطوير منظومة الدعم وتوجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إزاي واحد معاه عربية بكام مليون ياخد دعم وده أكيد بره الدعم ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الدولة تسعى إلى توجيه الدعم لمن يستحقه من الفئات الأكثر احتياجا ".

ولفت أحمد موسى :" وزير التموين أكد على تنفيذ خطط الدعم بالتعاون مع أجهزة الدولة للتعرف على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم ".

