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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

مسلسل حضرة المتهم ابي
مسلسل حضرة المتهم ابي
محمد بدران

تدهورت الحالة الصحية للفنان أحمد جلال عبد القوي بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة من حياته، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كان يتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات، قبل أن يفارق الحياة اليوم عن عمر ناهز 42 عامًا.

وقبل وفاته بساعات، دخل الفنان الراحل في مرحلة صحية حرجة، فيما طالبت أسرته الجميع بالدعاء له، قبل أن يعلن عن رحيله، وسط حالة من الحزن سيطرت على أسرته وأصدقائه ومحبيه.

وتتواجد أسرة الفنان حاليًا بالمستشفى لإنهاء إجراءات استخراج تصريح الدفن، تمهيدًا لتشييع جثمانه، على أن يتم الإعلان خلال الساعات المقبلة عن موعد ومكان صلاة الجنازة وتلقي العزاء.

وكان الفنان الراحل قد أعلن خلال الفترة الماضية إصابته بمرض السرطان، مطالبًا جمهوره بالدعاء له، وهو ما أثار تعاطفًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل ساعات قليلة من وفاته، نشر أحمد جلال عبد القوي رسالة مؤثرة عبر حسابه على "فيس بوك"، اعتبرها كثيرون بمثابة كلمات الوداع الأخيرة، إذ كتب: "الوقت عامل مهم في كل الأحوال... المهم غيروا السيرة." وهو المنشور الذي أعاد متابعوه تداوله عقب إعلان وفاته.

وأعلن شقيق الفنان الراحل خبر الوفاة عبر حسابه على "فيس بوك"، فيما نعاه الفنان عصام السقا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلًا: "وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين."

ورحل أحمد جلال عبد القوي بعد رحلة مع مرض السرطان، تاركًا حالة من الحزن بين أفراد الوسط الفني وجمهوره، في انتظار إعلان أسرته تفاصيل تشييع الجثمان ومراسم العزاء خلال الساعات المقبلة.

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