مزاعم إسرائيلية: مجتبى خامنئي غادر إيران ورسائله تدار من داخل الحرس الثوري

أثارت تقارير إعلامية ومصادر أمنية إسرائيلية جدلاً واسعاً بعد مزاعم تفيد بأن مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني، غادر إيران، في وقت تتحدث فيه تقارير عن تصاعد الخلافات داخل دوائر الحكم والحرس الثوري الإيراني بشأن إدارة المواجهة مع الولايات المتحدة.

وبحسب مصدر أمني إسرائيلي نقلت عنه قناة “الحدث” السعودية، فإن مجتبى خامنئي ليس موجوداً داخل إيران، مدعياً أن الرسائل والبيانات التي تنشر باسمه يتم إعدادها من قبل أحمد وحيدي وعدد من كبار مسؤولي الحرس الثوري. ولم تصدر أي تأكيدات أو نفي رسمي من الجانب الإيراني لهذه المزاعم.