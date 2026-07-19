ستحسمها بسهولة.. الظاهرة رونالدو يتوقع بطل كأس العالم 2026 الليلة

توقع أسطورة الكرة البرازيلية رونالدو نازاريو فوز منتخب إسبانيا على نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن "الماتادور" قادر على حسم المباراة بسهولة.

وقال الظاهرة رونالدو، في تصريحات إذاعية: "أعتقد أن إسبانيا ستفوز بنهائي كأس العالم أمام الأرجنتين.. وبسهولة."

وتأتي تصريحات رونالدو قبل ساعات من المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخبي الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وكان منتخب الأرجنتين قد بلغ المباراة النهائية بعدما تغلب على إنجلترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه، ويطمح إلى التتويج بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه.

في المقابل، تأهل منتخب إسبانيا إلى النهائي بعد فوزه على فرنسا بهدفين دون رد، ليقترب من حصد لقبه العالمي الثاني بعد تتويجه التاريخي في نسخة 2010.

ويدخل المنتخبان المباراة بطموحات كبيرة، إذ يسعى المنتخب الأرجنتيني للحفاظ على لقبه، بينما يأمل المنتخب الإسباني في استعادة أمجاده والعودة إلى منصة التتويج العالمية بعد غياب دام 16 عامًا.