شيخ الأزهر يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة ويهنئه بمنصبه الجديد ويتمنى له التوفيق والسداد

استقبل فضيله الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد بمقر مشيخة الأزهر، المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؛ يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، حيث قدَّم فضيلته التهنئة لسيادته بمناسبة توليه المنصب، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عمله.

قاسم مشترك بين الأزهر والهيئات القضائية

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن العدالة وسيادة القانون هما الأساس الذي تقوم عليه الدول، وأن الأزهر الشريف يدعم كل الجهود التي تضمن تحقيق العدالة، وصون الحقوق، وحماية مصالح الوطن والمواطنين، مصرحًا فضيلته: “هناك قاسم مشترك بين الأزهر الشريف والهيئات القضائية، وهو الحفاظ على العدل والعدالة، وذلك من خلال الدور الأخلاقي الذي اضطلع به الأزهر الشريف على مدار تاريخه”.

من جانبه، أعرب المستشار عبد الناصر أبو العزم عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، والتواجد في الأزهر الشريف منارة العلم وقلعة الوسطية، وتقديره لما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر من جهود محلية وعالمية ملموسة لبيان صحيح الإسلام، وترسيخ ثقافة التعايش السلمي بين جميع فئات المجتمع، وامتنانه لتهنئة فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدًا حرص هيئة قضايا الدولة على أداء دورها بكل نزاهة، وبما يسهم في دعم مسيرة الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ العدالة وحماية سيادة القانون.