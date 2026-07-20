نجم إسبانيا أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2026

حصد نجم خط وسط منتخب إسبانيا رودري جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، بعدما قدم مستويات استثنائية قاد بها منتخب بلاده إلى التتويج باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على منتخب الأرجنتين بهدف دون مقابل في المباراة النهائية، ليختتم مشوارًا مميزًا شهد تألقه في مختلف مراحل البطولة.

وجاء تتويج رودري بهذه الجائزة بعدما كان أحد أبرز العناصر التي اعتمد عليها المنتخب الإسباني طوال المنافسات، إذ لعب دورًا كبيرًا في فرض أسلوب اللعب الإسباني بفضل هدوئه في وسط الملعب، وقدرته على التحكم في إيقاع المباريات، إلى جانب مساهماته الدفاعية والهجومية التي منحت فريقه أفضلية واضحة أمام منافسيه.

وأظهر لاعب وسط إسبانيا شخصية قيادية داخل الملعب، حيث نجح في الربط بين خطوط الفريق، وساعد زملاءه على بناء الهجمات بصورة منظمة، كما كان حاضرًا في اللحظات الحاسمة بفضل تدخلاته الناجحة واستعادته للكرة في أوقات مهمة، الأمر الذي جعله أحد أهم أسباب نجاح المنتخب في الوصول إلى منصة التتويج.

وخلال مشوار البطولة، حافظ رودري على مستوى ثابت من الأداء، وقدم مباريات كبيرة أمام أبرز المنتخبات، ليؤكد مكانته بين أفضل لاعبي العالم في مركزه، مستفيدًا من رؤيته المميزة للملعب، ودقة تمريراته، وقدرته على قراءة مجريات اللقاء واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

وتفوق رودري في سباق الجائزة على مجموعة من أبرز نجوم البطولة الذين قدموا مستويات لافتة، إلا أن تأثيره الكبير في نتائج منتخب إسبانيا، ودوره المحوري في التتويج باللقب، منحاه الأفضلية لاستحقاق الجائزة الفردية الأهم في المونديال.

ويمثل هذا الإنجاز محطة جديدة في المسيرة المميزة لرودري، الذي واصل كتابة التاريخ مع منتخب بلاده، وأسهم في إعادة إسبانيا إلى قمة كرة القدم العالمية، وسط احتفالات كبيرة من الجماهير التي عاشت ليلة تاريخية بإضافة النجمة الثانية إلى قميص المنتخب، ليظل اسم رودري حاضرًا بين أبرز نجوم النسخة الحالية من كأس العالم



