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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

سيد شوقي يكتب : العصا السحرية لوزارة توفيق

سيد شوقي
سيد شوقي
سيد شوقى

أذهلت الا ستجابة الفورية لاسثتغاثات وبلاغات المواطنين عبر الصفحة الرسمية  “فيس بوك ”لوزارة الداخلية الشارع المصري بأكمله الذي لاحظ الفارق الكبير خلال فترات سابقة فقد نجحت الوزارة بقيادة اللواء محمود توفيق في تحويل تلك الصفحة لغرفة عمليات أو غرفة إنقاذ على مدار الساعة وهو ما لاحظه ولمسه الشارع الأمر الذي جعل المواطن يتساءل “ياداخلية بتعمليها ازاى”بسبب إنبهاره بالمنظومة الأمنية التي تسابق الزمن وخاصة في ظل الفارق الزمني القصير جدا بين نشر بوست إستغاثة وتحرك سيارات النجدة ولاحظنا جميعا الكثير من الأمثلة لتلك المواقف.

فهناك مجهود خارق تبذله وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق والذي انعكس مردوده على ما تنعم به محافظات الجمهورية من حالة غير مسبوقة من الأمن والأمان،والذي جاءت نتاج  للرؤية الأمنية الحديثة التي يقودها الوزير اللواء محمود توفيق.

فالمنظومة الأمنية باتت تعتمد على الضربات الاستباقية التي ساهمت بشكل كبير ومميز في خفض معدل الجريمة من خلال      
الطفرة الرقمية والاستجابة الاستثنائية للبلاغات حيث 
شهدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وقطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة قفزة هائلة في التفاعل مع المواطنين.

فمن خلال الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على "فيس بوك"  والتي باتت بمثابة الملاذ السريع للاستغاثات مع الرصد الفوري لأي بلاغات ومتابعتها متابعة دقيقة ومستمرة لكافة البلاغات التي ينشرها المواطنون والمواطنات تنفس المواطن الصعداء وباتت الصفحة بمثابة كابوس يطارد أي خارج عن القانون أو من تسول له نفسه فرض السيطرة وترويع الآمنين ليفكر ألف مرة قبل الإقدام على أي خطوة من شأنها زعزة أمن واستقرار المجتمع، مما أعاد الانضباط الكامل للشارع المصري وبث الطمأنينة في قلوب الأهالي..

ولا نغفل الدور الكبير الذي تقوم به مديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء محمد يوسف مدير  أمن القاهرة، حيث نلمس جميعا الجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع أمن القاهرة، لبسط الأمن والانضباط في ربوع العاصمة من شرقها إلى غربها. 

فيس بوك وزارة الداخلية الشارع المصري

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