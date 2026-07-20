ما هو الإسبانش لاتيه؟ ولماذا أصبح من أشهر مشروبات القهوة؟

تصدر الإسبانش لاتيه محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، ما دفع الكثيرين للتساؤل: ما هو الإسبانش لاتيه؟ ولماذا أصبح من أكثر مشروبات القهوة انتشارًا في المقاهي وعلى منصات التواصل؟

ويتميز الإسبانش لاتيه بمذاقه الكريمي الحلو، إذ يجمع بين قوة الإسبريسو ونعومة الحليب مع الحليب المكثف المحلى، وهو ما يمنحه نكهة مختلفة عن اللاتيه التقليدي.

ما هو الإسبانش لاتيه؟

الإسبانش لاتيه هو أحد مشروبات القهوة التي تعتمد على ثلاثة مكونات رئيسية، وهي:

الإسبريسو.

الحليب.

الحليب المكثف المحلى.

ورغم اسمه، فإن هذا المشروب اشتهر بشكل كبير في المقاهي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، وأصبح من الخيارات المفضلة لعشاق القهوة الذين يفضلون المذاق الحلو والكريمي.

لماذا أصبح الإسبانش لاتيه تريند؟

حقق الإسبانش لاتيه انتشارًا واسعًا لعدة أسباب، من أبرزها:

مذاقه المميز الذي يجمع بين القهوة والحلاوة.

سهولة تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة.

انتشاره في المقاهي الشهيرة ومشاركته بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إمكانية تقديمه ساخنًا أو باردًا ليناسب جميع الأذواق.

ما الفرق بين الإسبانش لاتيه واللاتيه العادي؟

قالت الشيف رباب العمدة، أنه يكمن الفرق الأساسي في أن اللاتيه التقليدي يُحضر من الإسبريسو والحليب المبخر فقط، بينما يحتوي الإسبانش لاتيه على الحليب المكثف المحلى، وهو ما يمنحه قوامًا أكثر كثافة وطعمًا أكثر حلاوة.

هل يمكن تحضير الإسبانش لاتيه في المنزل؟

الإسبانش لاتيه

نعم، يمكن تحضيره بسهولة من خلال:

فنجان إسبريسو أو قهوة قوية.

2 إلى 3 ملاعق كبيرة من الحليب المكثف المحلى.

200 مل من الحليب البارد أو الساخن.

مكعبات ثلج عند الرغبة في تقديمه باردًا.

ويعد الإسبانش لاتيه من المشروبات التي يمكن تعديلها حسب الرغبة، سواء بتقليل كمية الحليب المكثف للحصول على حلاوة أقل، أو بإضافة رشة قرفة أو كاكاو لإضفاء نكهة مميزة.

ومع تزايد الاهتمام بالمشروبات الجديدة، يواصل الإسبانش لاتيه جذب أنظار عشاق القهوة، ليصبح واحدًا من أكثر المشروبات بحثًا وتداولًا خلال الفترة الأخيرة بفضل مذاقه المختلف وسهولة تحضيره في المنزل.