ترامب : إيران ستدفع الثمن أضعافًا إذا قتلت جنديًا أمريكيًا

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، متوعدًا برد عسكري قاسٍ في حال مقتل أي جندي أمريكي، مؤكدًا أن طهران "ستدفع ثمن ذلك أضعافًا مضاعفة".

وقال ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشيال، إن توجيهات واضحة صدرت إلى وزير الدفاع بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانيال كين، وجميع القيادات العسكرية الأمريكية، للتعامل بحزم مع أي هجوم يستهدف القوات الأمريكية.

وأوضح قائلا :"في كل مرة تقتل إيران جنديًا أمريكيًا، ستدفع ثمن هذا القتل عدة مرات! وقد تم تمرير هذا التوجيه إلى وزير الحرب، بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دانييل كين، وكل قائد في الجيش."