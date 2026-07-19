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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. يتيح موقع صدى البلد خدمة الإستعلام عنها برقم الجلوس قريباً ، بمجرد اعتمادها من وزير التربية والتعليم 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد ، يمكن الآن الدخول عليه وتسجيل البيانات ، للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 بمجرد اعتمادها رسمياً

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 .. اضغط هنا

للدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد يمكن الآن الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد ، هو رابط سريع ومباشر يتيح للطالب الحصول على درجاته في كل المواد

و وجه موقع صدى البلد رسالة لطلاب الثانوية العامة نصها كالتالي : سجّل بياناتك الآن لمتابعة نتيجة الثانوية العامة 2026 فور اعتمادها رسمياً ، أدخل الاسم ورقم الجلوس ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني بشكل صحيح، ثم اختر طريقة استلام النتيجة المناسبة لك.

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد يمكن لطلاب الثانوية العامة 2026 الأن تسجيل بياناتهم على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس ، للحصول على النتيجة بمجرد اعتمادها 

البيانات المطلوبة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس صدى البلد هي :

  • الاسم بالكامل
  • رقم الهاتف
  • رقم الجلوس
  • المحافظة
  • البريد الإلكتروني
  • الشعبة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )
  • نظام جديد / نظام قديم
  • اختر بين عرض النتيجة على الموقع مجانا أو الحصول على النتيجة على الموبايل SMS بـ60 جنيها.
  • اضغط على تسجيل البيانات

وبعد تسجيل البيانات المطلوبة السابق ذكرها على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد ، سيتم إرسال النتيجة بالدرجات في جميع المواد والمجموع الكلي بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم بشكل سريع ومباشر قبل الضغط على الشبكات .

نتيجة الثانوية العامة 2026 موقع الوزارة

ويبحث طلاب الثانوية العامة 2026 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 موقع الوزارة على مختلف محركات البحث على الانترت

حتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 موقع الوزارة

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

يمكن لمن يهمه الأمر ترقب ظهور وتفعيل لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، عبر منصة الشهادات العامة من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login?fbclid=IwAR0bV- 

كما تظهر نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2026 على موقع صدى البلد بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف.

 

نتيجة الثانوية العامة 2026 علمى علوم .. درجات المواد

  • اللغة العربية : 80
  • اللغة الاجنبية الاولى : 60
  • الأحياء :60
  • الكيمياء : 60
  • الفيزياء : 60
  • المجموع : 320

 

نتيجة الثانوية العامة 2026 علمى رياضة .. درجات المواد
 

  • اللغة العربية : 80
  • اللغة الاجنبية الاولى : 60
  • الرياضيات : 60
  • الكيمياء : 60
  • الفيزياء : 60
  • المجموع : 320 

نتيجة الثانوية العامة 2026 أدبي .. درجات المواد

  • اللغة العربية : 80
  • اللغة الاجنبية الاولى : 60
  • التاريخ : 60
  • الجغرافيا : 60 
  • الاحصاء : 60
  • المجموع : 320
نتيجة الثانوية العامة 2026 نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 التربية والتعليم

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