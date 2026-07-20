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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أوناي سيمون يحصد جائزة أفضل حارس في كأس العالم 2026

أوناي سيمون
أوناي سيمون
رباب الهواري

توج أوناي سيمون، حارس مرمى منتخب إسبانيا، بجائزة أفضل حارس في بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، بعد المستويات المميزة التي قدمها طوال مشوار البطولة، ليساهم بشكل حاسم في تتويج منتخب بلاده باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.

وجاء تتويج سيمون بهذه الجائزة بعدما لعب دورًا بارزًا في مشوار المنتخب الإسباني، حيث قدم سلسلة من التصديات الحاسمة أمام أبرز المنتخبات، وأثبت قدراته الكبيرة في أصعب اللحظات، ليكون أحد أهم أسباب نجاح إسبانيا في الحفاظ على توازنها الدفاعي حتى المباراة النهائية.

وأنهى المنتخب الإسباني البطولة بالفوز على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ميتلايف، بعدما سجل فيران توريس هدف الانتصار الوحيد خلال الوقت الإضافي، ليمنح الماتادور لقب كأس العالم بعد مشوار استثنائي.

وخلال منافسات البطولة، خاض أوناي سيمون ثماني مباريات كاملة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في سبع مواجهات، بينما استقبل هدفًا واحدًا فقط طوال البطولة، وهو رقم يعكس الصلابة الدفاعية الكبيرة التي تمتع بها المنتخب الإسباني بقيادة حارسه المتألق.

ولم يقتصر تألق سيمون على التصديات داخل منطقة الجزاء، بل لعب دورًا مهمًا في بناء الهجمات من الخلف، بفضل دقة تمريراته وهدوئه تحت الضغط، وهو ما منح المنتخب الإسباني أفضلية كبيرة في الاستحواذ والتحكم بإيقاع المباريات أمام مختلف المنافسين.

وأشاد الجهاز الفني والعديد من المحللين بالمستوى الذي ظهر به الحارس الإسباني، مؤكدين أنه كان أحد أبرز نجوم البطولة، واستحق عن جدارة الفوز بجائزة أفضل حارس بعد مساهماته المؤثرة في جميع الأدوار الإقصائية وحتى المباراة النهائية.

وبهذا الإنجاز، يضيف أوناي سيمون جائزة فردية مرموقة إلى سجله، بعدما جمع بين التألق الشخصي والتتويج الجماعي، ليختتم كأس العالم ٢٠٢٦ بصورة مثالية، ويؤكد مكانته بين أفضل حراس المرمى في كرة القدم العالمية، بعد بطولة استثنائية ستظل عالقة في أذهان جماهير المنتخب الإسباني لسنوات طويلة


 

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