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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

كسر قلبه وصوره.. القصة الكاملة لجامع الخردة ورسالة زوجته لصاحب الفيديو

حقيقة قصة عامل الخردة
حقيقة قصة عامل الخردة
مروج حسني

أثار مقطع فيديو متداول لعامل يجمع الخردة من أحد الطرق موجة واسعة من الجدل والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتهمه مصور الفيديو بسرقة مخلفات الطريق.


 

وفي المقابل، نفت زوجة العامل تلك الاتهامات، مؤكدة أن زوجها يعمل في جمع الخردة والبلاستيك لتوفير نفقات أسرته وتعليم طفليه، ولم يرتكب أي مخالفة.


 

وأوضحت أن الواقعة حدثت في طريق قريتهم، معربة عن استغرابها من تصويره واتهامه دون دليل.


 

وأشعلت القصة تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين، حيث طالب كثيرون بضرورة التحقق من الحقائق قبل توجيه الاتهامات أو إصدار الأحكام استنادًا إلى مقاطع مصورة.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

قصة عامل الخردة عامل الخردة مخلفات الطريق زوجة عامل الخردة فيديو عامل الخردة

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