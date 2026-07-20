قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السر داخل غرف الإنضاج.. هل تكتسب ثمار الموز وزنًا بعد الحصاد؟
موعد شهر رمضان2027 .. أول يوم فلكياً
أمريكا تعلن اتمام الموجة التاسعة من هجماتها على إيران.. استهداف مواقع عسكرية استراتيجية
روبيو: الولايات المتحدة منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران
الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلتي نفط وسط توترات بحرية متصاعدة
انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين
أسعار العملات العربية في مصر الآن
ترامب: إسبانيا استحقت الفوز والمواجهة كانت متقاربة للغاية
رافعين علم فلسطين.. جماهير إسبانيا تحتفل في الشوارع بالتتويج بالمونديال
ترامب: ضربات جديدة على إيران.. ونقترب من إنهاء قدراتها النووية
شماتة في الأرجنتين.. نجوم الفن يحتفلون بتتويج إسبانيا بكأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المتهم بإدارة صفحة للترويج لأعمال الفجور بالجيزة يواجه عقوبة الحبس 3 سنوات

حبس
حبس
أميرة خلف

نجحت الأجهزة الأمنية في القاء القبض على أحد الأشخاص بالجيزة، لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لممارسة أعمال الفجور.

و بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة في القانون


ونستعرض في سياق التقرير الاتي، عقوبة الترويج للمارسة الفجور في القانون. 

نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.

ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

الجيزة ممارسة أعمال الفجور الداخلية عقوبة حبس غرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبارة إسبانيا

بث مباشر مجانًا.. قناة مفتوحة لمشاهدة مبارة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

رضا عبدالعال

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يمنع رضا عبد العال من الظهور 4 أشهر.. ويفاجئ الجميع بقرار "التأجيل"

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوها على صدى البلد قريباً

الأرصاد

خلال ساعات.. أول موجة شديدة الحرارة خلال صيف 2026 والعظمى تتخطى 45

مباراة الأرجنتين وإسبانيا

نزل التردد واتفرج ببلاش.. قناة مجانية لمشاهدة مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم

أسعار الريال السعودى في مصر

بعد ارتفاعه.. أقل سعر لبيع الريال السعودي في البنوك اليوم الأحد

حالة الطقس

تحذير عاجل.. أخطر موجة حر في صيف 2026 تبدأ في هذا الموعد

ترشيحاتنا

من زيارات البعثة المشتركة لمستشفيات العريش

تقرير حقوقي: الاحتلال يواصل خنق غزة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية

جامع الخردة

بعد اتهامه بالسرقة.. صديق عامل الخردة: كان صنايعي محترف والحياة غيرت كل شيء

جامعة المنصورة تعزز ريادتها البحثية بحصول 32 مجلة علمية على تقييم المجلس الأعلى للجامعات

جامعة المنصورة تعزز ريادتها البحثية بحصول 32 مجلة علمية على تقييم المجلس الأعلى للجامعات

بالصور

موعد شهر رمضان2027 .. أول يوم فلكياً

موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027

بالدانتيل.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة جريئة

بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومى الأصفر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومى الاصفر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومى الاصفر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومى الاصفر؟

طريقة عمل كوكيز صحية للإفطار

طريقة عمل كوكيز صحيه للإفطار..
طريقة عمل كوكيز صحيه للإفطار..
طريقة عمل كوكيز صحيه للإفطار..

فيديو

حقيقة قصة عامل الخردة

كسر قلبه وصوره.. القصة الكاملة لجامع الخردة ورسالة زوجته لصاحب الفيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| تكريم بطلي إنقاذ أسرة من سيارة غارقة بالغربية

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| عادت للشرقية من جديد.. إنقاذ ثاني مـ صاب بلدغة ثعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد