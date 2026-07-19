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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الحملات لرصد مصادر التلوث وضبط المخالفات البيئية

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وتكثيف الحملات الميدانية لرصد مصادر التلوث البيئي ومتابعة الأنشطة الصناعية والمخازن العشوائية التي قد تمثل مصدرًا للملوثات الهوائية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من اندلاع الحرائق بمواقع تجمعات المخلفات الصلبة والمتخللات السكنية مع استمرار المتابعة الدورية والمفاجئة لرصد أي تجمعات للمخلفات قد تتسبب في انبعاث الأدخنة أو الروائح الكريهة وسرعة رفعها واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري على أهمية التصدي الحاسم لنوبات تلوث الهواء من خلال إحكام الرقابة على عمليات الحرق المكشوف للمخلفات ومتابعة مواقع تجميع وفرز المخلفات والمقالب الوسيطة والعشوائية للحد من الانبعاثات الضارة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما أكد المحافظ ضرورة الالتزام الكامل بسرعة تنفيذ أعمال رفع ونقل المخلفات، مشددًا على أن أي تقاعس أو إهمال في تنفيذ التوجيهات سيقابل باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين بما يضمن تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة حملاتها المكثفة على مدار الساعة لضبط المخالفات البيئية، وتحسين مستوى النظافة، والحد من مصادر التلوث، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة مصادر التلوث

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