إتاحة ضم أفراد الأسرة على بطاقات التموين إلكترونياً.. الخطوات والفئات المستحقة

​أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة "ضم أفراد الأسرة" على بطاقات التموين عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة.

يأتي ذلك لتمكين المواطنين من إضافة ذويهم دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التموين وتكبد عناء الازدحام، وفي إطار جهود الدولة المستمرة للتوسع في منظومة التحول الرقمي وتيسير الحصول على الخدمات السلع المدعمة.

​وتستهدف الخدمة الجديدة ربط أفراد الأسرة المقيدين بالفعل في منظومة التموين ولكن على بطاقات مختلفة (مثل الزوجة المغتربة أو الأبناء الموزعين على بطاقات الجد أو الأقارب)، ليتم تجميعهم تحت مظلة بطاقة تموينية واحدة لرب الأسرة.

​الفئات المستحقة لخدمة ضم أفراد الأسرة

و​حددت وزارة التموين فئات محددة يحق لرب الأسرة ضمهم إلى بطاقته عبر الإنترنت، وتشمل:

​الزوجة المنفصلة تموينياً: وهي الزوجة المقيدة على بطاقة تموين أسرتها (والدها) وترغب في الانتقال لبطاقة زوجها.

​الأبناء المقيدين على بطاقات أخرى: الأبناء المدرجين بالمنظومة التموينية على بطاقة الجد أو العَم، ويحق لرب الأسرة (الأب) ضمهم لبطاقته الأساسية.

​المستفيدون من تكافل وكرامة أو التضامن الاجتماعي: الفئات الأولى بالرعاية ممن لديهم أفراد مقيدين بشكل متفرق.

​خطوات ضم أفراد الأسرة أونلاين

و​يمكن للمواطنين إتمام الخدمة بكل سهولة من خلال الدخول على منصة "مصر الرقمية" أو موقع "دعم مصر" واتباع الخطوات التالية:

​تسجيل الدخول: الدخول إلى المنصة الرقمية وتسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة. ​اختيار التموين: الانتقال إلى تبويب "خدمات التموين" من القائمة الرئيسية. ​تحديد الخدمة: الضغط على خيار "ضم أفراد أسرتي". ​قراءة الشروط: الضغط على زر "ابدأ الخدمة" والموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها بعناية. ​إدخال البيانات: كتابة بيانات أفراد الأسرة المراد ضمهم (الاسم والرقم القومي وصلة القرابة) بشرط أن يكونوا مقيدين بالمنظومة مسبقاً.

​تأكيد الطلب: مراجعة البيانات بدقة ثم الضغط على "إرسال الطلب"، حيث يتم إصدار رقم تتبع خاص بالطلب لمتابعة حالة القبول والتحويل.

و​تأتي هذه الخطوة لتؤكد حرص الحكومة على تحديث وتدقيق قواعد بيانات منظومة الدعم السلعي، وضمان وصول الدعم الموجه للمواطنين بآليات رقمية سريعة وموثوقة تختصر الوقت والجهد.

حزمة الخدمات التموينية المتاحة رقمياً

​ويمكن للمواطنين الآن الاستفادة من 7 خدمات تموينية أساسية بشكل إلكتروني كامل، وهي:

​استمارة تحديث بيانات المواطن: لتعديل وتحديث البيانات الخاصة بصاحب البطاقة والمستفيدين.

​تفعيل بطاقة التموين: تنشيط البطاقات الجديدة أو المستخرجة حديثاً للبدء في صرف الدعم. ​إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين: استخراج بطاقة جديدة في حال تعرضها للتلف أو الفقدان دون الحاجة لزيارة المكتب. ​نقل من محافظة إلى أخرى: تغيير مكان صرف المقررات التموينية والخبز ليتناسب مع محل الإقامة الجديد للمواطن. ​فصل نفسي: إمكانية فصل المواطن نفسه من بطاقة أسرته التموينية لإنشاء بطاقة مستقلة (في حالات الزواج أو الاستقلال). ​ضم أفراد أسرتي: إضافة الأبناء أو الزوجة غير المقيدين على البطاقة التموينية وفقاً للشروط المحددة.