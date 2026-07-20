محافظ الجيزة يتابع حملة نظافة مكبرة بطريق المريوطية لإعادة المظهر الحضاري

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود حي الطالبية في تنفيذ حملة نظافة مكبرة بطريق المريوطية، عقب الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله بنطاق الحي، وذلك في إطار توجيهات المحافظة بالحفاظ على كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية وتحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري.

وأكد المحافظ أن الحملة نُفذت بالتعاون والتنسيق بين حي الطالبية والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، وشملت تنفيذ أعمال نظافة وتجريد ورفع الأتربة، والكنس الآلي، وغسيل الأرصفة، ودهان البلدورات، إلى جانب رفع الحواجز وإزالة إشغالات المقاهي، بما يسهم في إعادة الانضباط وتحسين المشهد الحضاري لأحد أهم المحاور المرورية بالمحافظة.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى أن المحافظة تحرص على استكمال أعمال إعادة الشيء لأصله فور انتهاء مشروعات المرافق، يتبعها تنفيذ حملات نظافة ورفع كفاءة شاملة، بما يضمن سرعة إعادة الطريق إلى حالته المثلى وتحقيق السيولة المرورية وتوفير بيئة حضارية للمواطنين.

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمتابعة المستمرة للطريق، وتكثيف أعمال النظافة الدورية، وعدم السماح بعودة الإشغالات أو أي مظاهر عشوائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، للحفاظ على ما تحقق من أعمال تطوير ورفع كفاءة، والارتقاء بالمظهر العام للطريق.