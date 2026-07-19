نائب محافظ الجيزة يتابع تنفيذ مشروع خط الطرد الجديد لمحطة رفع برك الخيام بكرداسة

تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، نسب تنفيذ مشروع خط الطرد الجديد لنقل تصرفات تقدر 15 ألف متر² من محطة رفع الصرف الصحي برك الخيام بمركز كرداسة، وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على سرعة الانتهاء من أعمال الخط ونهو الأعمال خلال ٧٢ ساعة، وأختتم النائب جولته الميدانية بتفقد شارع سامح الناعم بمنطقة كوبري أبو عميرة بعزبة العسيلي

للوقوف علي مشكلة طفوحات الصرف الصحي وحلها جذريا.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، عبد الخالق فرج رئيس مركز كرداسة وحسني الحسيني مدير شبكات الصرف الصحي بكرداسة ومنشأة البكاري بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة.